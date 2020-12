Statistieken: herbeleef de pole van Verstappen in Abu Dhabi

Onze Formule 1-verslaggever Erik van Haren is ter plekke en volgde de kwalificatie van minuut tot minuut, zoals hieronder in zijn twitterverslag is te lezen.

Verstappen staat derde in de WK-stand, achter de ongenaakbare wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De Nederlander kan nog tweede worden, want hij staat 16 punten achter op de Finse coureur van Mercedes.

Bekijk ook: Max Verstappen start vanaf pole position in Abu Dhabi

Bottas zou dan in ieder geval niet in de punten moeten rijden en Verstappen eerste of tweede moeten worden in de race.

Bekijk hier alle eerdere raceuitslagen en de standen in de diverse klassementen.