Supporters willen standbeeld Cruijff bij ArenA

De aftrap van de inzamelingsactie vindt woensdagavond plaats tijdens het thuisduel van Ajax tegen Sturm Graz waarin de Amsterdammers strijden om een ticket voor de Champions League.

Het zou niet het eerste standbeeld zijn van Cruijff in Nederland. Naast het Olympisch Stadion staat er een. En ook in de beeldentuin van de KNVB in Zeist.

In de werkgroep zitten Ajax-supporters die zich destijds ook hebben ingezet voor een beeld voor de in 2009 overleden voetballer en voetbalcoach Bobby Haarms. Het beeld werd 2011 onthuld naast de hoofdingang van de ArenA. Pas als het streefbedrag binnen is, buigt de werkgroep zich over de vraag wie het beeld gaat maken en hoe het eruit moet komen te zien.

Het doel is het standbeeld bij de Johan Cruijff ArenaA binnen twee seizoenen te onthullen.