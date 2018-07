Feyenoord zet Boëtius uit selectie

De Feyenoord-trainer heeft de aanvaller naar aanleiding van een incident uit de selectie gezet en een geldboete gegeven. Boëtius is teruggezet naar het beloftenelftal. Hij is dus ook afwezig bij de openingswedstrijd in De Kuip tegen het Spaanse Levante komende zondag.

Na het oefenduel met Fenerbahçe van zaterdag weigerde Boëtius een korte training af te werken. De bankzitters en wisselspelers moesten na de wedstrijd aan de bak om conditioneel geen achterstand op te lopen.

De buitenspeler, die inmiddels zijn excuses heeft aangeboden, mag vanaf maandag 30 juli weer meetrainen met de hoofdmacht.