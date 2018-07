Tour-rit tijdelijk stilgelegd: pepperspray in peloton

Vermoedelijk ging het om een groep boeren. Zij gooiden strobalen op de weg in een poging een blokkade op te werpen.

De politie gebruikte pepperspray om de demonstranten te doen stoppen, waarna de renners het prikkelende gas in hun ogen kregen.

Meerdere coureurs grepen naar hun gezicht en gebruikten de inhoud van hun waterbidon om hun ogen schoon te maken. Na ruim tien minuten werd de koers weer hervat.

De Tour-directie waarschuwde via Twitter nog maar eens dat toeschouwers die de coureurs niet respecteren een boete en drie jaar gevangenisstraf riskeren.

Een demonstrant wordt opgepakt door de gendarmerie. Ⓒ AFP

Met strobalen werd geprobeerd de weg te blokkeren. Ⓒ REUTERS

De zestiende etappe, met start in Carcassonne en aankomst in Bagnères-de-Luchon, is met 218 kilometer de langste van de drie bergritten aankomende bergritten in de Pyreneeën.

De lange aanloop voor de drie beklimmingen biedt vluchters dinsdag de mogelijkheid om een voorsprong te pakken. De klassementsrenners zullen het vooral op de cols van de eerste categorie, de Col de Menté en de Col du Portillon, tegen elkaar opnemen. De lastige afdaling naar finishplaats Bagnères-de-Luchon kan ook nog voor verschillen zorgen.

Geraint Thomas vertrekt in de gele leiderstrui. De Sky-renner uit Wales heeft 1.39 minuut voorsprong op zijn teamgenoot Chris Froome en 1.50 minuut op Tom Dumoulin.

Volg vanaf 12.10 uur de zestiende rit in de Tour de France via onze liveticker, met daarnaast ook uitgebreid uitgeschreven commentaar, op de voet.