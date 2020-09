Of Frank de Boer de juiste opvolger is van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje staat in de sterren geschreven. Afrekenmomenten voldoende met het EK 2021, kwalificatie voor de finales van de Nations League, de eventuele Final Four van dat toernooi in eigen land, de kwalificatie voor het WK en de eindronde in 2022 in Qatar.