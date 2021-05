Geen operatie Estavana Polman, maar deelname Olympische Spelen onzeker

De 28-jarige handbalvedette viel dinsdag tijdens de play-offs voor het Deense kampioenschap tegen Odense uit. De speelster van Team Esbjerg stortte ter aarde en moest van het veld gedragen worden.

In juli vorig jaar scheurde Polman de kruisband in haar rechterknie af, waarna ze maandenlang revalideerde. De opbouwster keerde een maand geleden terug in Oranje tijdens een drielandentoernooi in Kroatië.

Polman miste door haar kruisbandblessure het laatste EK handbal, waar Nederland als zesde eindigde. Dat was voor het eerst sinds 2015 dat de handbalsters tijdens een WK of EK geen medaille behaalden. Al die andere keren was Polman wel van de partij. In 2019 werd het goudhaantje uitgeroepen tot beste speelster van het wereldkampioenschap, waar Oranje op sensationele wijze goud pakte.