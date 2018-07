Dumoulin: ’Dat blijft een loterij’

„Eerder morgen, in die korte rit”, zei de kopman van Sunweb voor de start van de zestiende etappe van de Tour tegen de NOS.

Het klassement wordt aangevoerd door twee Skyrenners, Geraint Thomas en Chris Froome. „Ten opzichte van die twee wordt het misschien relatief gezien een wat rustiger dagje. Ik verwacht wel vuurwerk in de Pyreneeën, maar niet meteen vandaag.”

Zijn ploeg Sunweb zal er alles aan doen een man mee te hebben in de verwachte vroege ontsnapping. Een renner als de Deen Søren Kragh Andersen zou zich later kunnen laten afzakken om Dumoulin in de finale bij te staan.

„Een mannetje mee vooruit is altijd een goed idee. We proberen wel iemand mee te sturen in de vlucht, maar wie dat is blijft altijd een beetje een loterij.”

In de derde week wordt er anders gekoerst, weet Dumoulin. ,,Veel jongens hebben niks meer te verliezen, dus die gaan voluit.''

