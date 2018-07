Dumoulin rekent op eigen intelligentie

„Ik heb nog nooit in een klassement twee renners voor me gehad die uit dezelfde ploeg komen. Of dat een voor- of een nadeel is weet ik eigenlijk niet”, zegt de nummer drie in het klassement die vol voor de Tourzege wil gaan.

„Het is zeker anders dan wanneer daar twee concurrenten staan. Ik weet niet wat zij in bepaalde situaties gaan doen. Ik zal goed moeten nadenken in de ritten. Meestal is dat een van mijn sterke punten.”

„Zolang Froome nog kansen op de eindzege ziet, zal hij er vol voor gaan. Pas wanneer Chris zelf ziet dat hij deze Tour niet meer kan winnen, zal hij het Thomas gunnen. Hoe ik zelf ga koersen? Een tactisch plan maken wordt heel moeilijk als je zo’n sterke dominante ploeg als Sky hebt met ook nog twee sterke leiders. Het wordt tactisch heel moeilijk om hen te ontwrichten. Gevoel en goede benen moeten het gaan doen.”

