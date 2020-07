MotoGP-coureur Marc Márquez mag dit weekeinde racen mét gebroken arm

Zijn team Repsol Honda toonde op Twitter al een foto met de coureur die zijn duim omhoog steekt na de positief verlopen medische check.

Márquez, in het bezit van acht wereldtitels in het wegracen, kwam afgelopen zondag tijdens de eerste race van het uitgestelde seizoen hard ten val. Hij vloog tegen het einde van de race in Jerez van zijn motor en landde hard op zijn rechterarm. Hij ging naar Barcelona voor een operatie. Na de ingreep, waarbij een titaniumplaat in de gebroken arm is gezet, meldde Repsol Honda dat Márquez mikte op een rentree in Tsjechië op 9 augustus.

Marc Marquez. Ⓒ ANP/HH

Maar donderdag kwamen ineens berichten naar buiten dat de Spaanse motorcoureur uit het ziekenhuis was ontslagen en zelfs al terug was op het circuit van Jerez. De actie van Márquez doet denken aan de wonderbaarlijke comeback van zijn landgenoot Jorge Lorenzo bij de TT van Assen in 2013. De destijds regerend wereldkampioen brak zijn sleutelbeen tijdens de training, vloog naar Barcelona voor een spoedoperatie en keerde terug naar Assen om als vijfde te eindigen in de race; slechts 35 uur na de ingreep.