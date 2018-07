Legendarische prestatie lonkt voor Sagan

Na de tussensprint in de zestiende etappe van dinsdag is de drievoudig wereldkampioen van Bora-Hansgrohe theoretisch gezien niet meer te achterhalen door zijn concurrenten.

Als Sagan zondag gehuldigd wordt in de maillot vert dan evenaart hij de prestatie van Erik Zabel. De Duitse sprintlegende heeft thuis zes groene truien hangen.

Sagan won deze Tour al drie ritten en eindigde in elf van de vijftien etappes in de top tien.

Hij heeft inmiddels 452 punten verzameld. Nummer twee Alexander Kristofff, die een totaal van 170 heeft, kan nog 270 punten pakken en op maximaal 440 komen.

Dat Sagan zich nog niet rijk moet rekenen, bewijst de strijd van vorig jaar. Marcel Kittel ging destijds aan de leiding met 373 punten, maar viel in de laatste week uit na een crash. Michael Matthews ging zodoende - met een totaal van 370 - aan de haal met het groen.

Sagan werd vorig jaar al in de eerste week uit koers gezet na een elleboogstoot richting Mark Cavendish in een sprint. De vijf jaar daarvoor was hij telkens de beste in het sprintklassement.

