Ten Hag: ’Tadic kan spelen’

Zowel Daley Blind als Tadic zit bij de selectie. Tadic trainde maandag voor het eerst mee bij Ajax en maakte een goede indruk. „Hij is fit genoef om te spelen. Invallen is ook spelen”, verduidelijkte Ten Hag, die de Serviër prees en uitgebreid sprak tijdens diens eerste training.

„We hebben gesproken over zijn eerste ervaringen met de ploeg, de speelwijze en wat we van hem verwachten, ook met het oog op morgen. Hij is heel gretig en gaf direct zijn visitekaartje af tijdens de training. Hij is ambitieus en een echte winnaar.”

Over Blind zei Ten Hag: „Blind is later ingestroomd tijdens het trainingskamp in Engeland. Hij zit nog in opbouw. Of hij speelt, zullen jullie morgen zien.”

Kasper Dolberg ontbreekt waarschijnlijk in de Johan Cruijff ArenA. „Dolberg heeft een probleem aan zijn buikwand. Daar staat een heel groot vraagteken achter”, vertelde Ten Hag.

De trainer van Ajax is onder de indruk van Sturm Graz, „Het is gewoon een sterke en stugge ploeg, die gepassioneerd voetbal speelt. Het Oostenrijkse voetbal is in opkomst.”