’Dit gaat niet over de toekomst van Matthijs de Ligt’

De Ligt wilde niet zeggen of de uitslagen van Ajax in de voorronde van de Champions League van belang zijn voor zijn toekomstplannen. „We spelen morgen een heel belangrijke wedstrijd. Dit is een persconferentie over Sturm Graz, niet over de toekomst van Matthijs de Ligt.”

De 18-jarige De Ligt is blij met de komst van Daley Blind. „Blind is een goede schakel in ons elftal. Hij heeft ervaring in het buitenland en heeft al eerder bij Ajax gespeeld. Hij weet waar de club voor staat. Maar er kunnen een heleboel mensen naast mij staan in het centrum van de verdediging. En de vraag is natuurlijk of ik zelf speel”, zei de aanvoerder.

