’Mbappé dankzij astronomisch bedrag duurste voetballer ter wereld’

De PSG-sterspeler is volgens het CIES liefst 259,2 miljoen euro waard. Daarmee is hij de enige speler die op dit moment de grens van de 200 miljoen marktwaarde overschrijdt.

Manchester City-aanvaller Raheem Sterling is goed voor het zilver, met een waarde van 194,7 miljoen. Dortmund-toptalent Jadon Sancho staat derde met 179,1 miljoen. De top vijf wordt compleet gemaakt door Liverpool-rechtsback Trent Alexander-Arnold (171,1 miljoen) en Manchester United-aanvaller Marcus Rashford (152,3 miljoen).

Matthijs de Ligt is volgens het onderzoek de duurste centrale verdediger ter wereld, 104,7 miljoen om precies te zijn. Hiermee eindigt de stopper van Juventus op 18e plaats. Frenkie de Jong is volgens het onderzoek 102,1 miljoen euro (20e) waard. Virgil van Dijk komt als 24e voor op de lijst en is 98,5 miljoen waard.

Matthijs de Ligt probeert een schot van Hans Hateboer te stoppen Ⓒ AFP

Lionel Messi vinden we ’pas’ terug op de 22e plaats. De Argentijnse superster van FC Barcelona is de laagst gerangschikte speler met een waarde boven de 100 miljoen, vooral vanwege zijn nog eenjarige contract en zijn leeftijd.

De top tien:

1. Kylian Mbappé (PSG) - 259,2 miljoen

2. Raheem Sterling (Man City) - 194,7 miljoen

3. Jadon Sancho (BVB) - 179,1 miljoen

4. Trent Alexander-Arnold - 171,1 miljoen

5. Marcus Rashford (Man United) - 152,3 miljoen

6. Mo Salah (Liverpool) - 144,9 miljoen

7. Sadio Mané (Liverpool) - 139,2 miljoen

8. Antoine Griezmann (FC Barcelona) - 136,4 miljoen

9. Alphonso Davies (Bayern) - 133,5 miljoen

10. Harry Kane (Tottenham) - 118,7 miljoen