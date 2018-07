Clasie terug bij Feyenoord

De verwachting is dat in de komende 48 uur de laatste plooien worden gladgestreken in de onderhandelingen met zijn club Southampton.

De 27-jarige middenvelder zal dan voor één jaar worden gehuurd van de club uit de Engelse Premier League en voegt zich snel bij de selectie van Giovanni van Bronckhorst. De 17-voudig international komt dan direct over vanuit het trainingskamp dat Southampton momenteel in Frankrijk heeft belegd.

Voor Clasie gaat de grote en enige wens om juist deze zomer terug te keren daarmee in vervulling. Hij komt na drie jaar terug in De Kuip, als vervanger van de naar Al-Ittihad vertrokken Karim El Ahmadi.