Alaphilippe verpest Nederlands feestje

De Fransman van QuickStep-Floors, de drager van de bolletjestrui, reed op de slotklim weg uit een groepje met Mollema en Gesink en ging in de afdaling voorbij aan de gevallen Adam Yates. Gorka Izagirre werd tweede, Adam Yates derde. Mollema werd nog wel vierde, Gesink moest het doen met plek zes.

Het profiel van de zestiende etappe van de Tour de France. Ⓒ TDF

De renners moesten dinsdag, een dag na de tweede rustdag, direct flink aan de bak. In de eerste twee uur regende het versnellingen. Pas na honderd kilometer slaagde een groep erin om zich definitief los te rukken uit het peloton.

In totaal gingen 44 renners ervandoor, onder wie Mollema en Gesink, maar ook Marco Minnaard, Koen de Kort en Tom-Jelte Slagter. De laatste drie Nederlanders konden echter geen rol van betekenis spelen. Mollema en Gesink bleken bergop tot de sterksten te behoren en reden op de Col de Menté met enkele sterke klimmers weg, onder wie truidragers Pierre Latour (witte) en Alaphilippe (bolletjes).

Robert Gesink Ⓒ ANP

Bekijk ook: Lijdensweg voor Démare in Tour

Op weg naar de Col du Portillon konden diverse coureurs weer aansluiten, waarna met 17 renners aan de slotklim werd begonnen. Al snel besloot Gesink te versnellen. Hij kreeg Mollema en Pozzovivo mee, maar het tempo lag te laag. En dus konden enkele vluchters terugkeren.

Yates had kracht over en versnelde. De Brit ging als eerste over de top, maar ging in de afdaling onderuit. Meesterdaler Alaphilippe profiteerde optimaal en boekte zo zijn tweede ritzege van deze Tour.

Bauke Mollema. Ⓒ ANP

Bekijk HIER de uitslag en de standen in de diverse klassementen.

Bekijk ook: Legendarische prestatie lonkt voor Sagan

Bekijk ook: Dumoulin rekent op eigen intelligentie