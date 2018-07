Dumoulin houdt kruit droog

Geraint Thomas, Chris Froome en Tom Dumoulin konden elkaar geen pijn doen in de slotfase van de etappe. Ook Primoz Roglic, de nummer vier van het algemeen klassement finishte in de groep der favorieten, evenals Steven Kruijswijk.

In de afdaling van de de slotklim, de Col du Portillon, ontstonden wel wat gaten in het peloton, maar de topvan het klassement hield elkaar goed in de gaten en bolde uiteindelijk gezamenlijk over de finish.

Het profiel van de zestiende etappe van de Tour de France. Ⓒ TDF

Het peloton gaf in de eerste twee uur vol gas. Meerdere groepjes probeerden weg te rijden, wat voor één grote chaos zorgde. Na honderd kilometer volle bak koers liet de Sky-trein een klein peloton van 44 man wegrijden en ging het tempo naar beneden. Pas op de Col du Portillon, moesten de klassementsmannen weer aan de bak, maar ook door was geen sprake van spektakel.

Woensdag wacht het peloton een spectaculaire bergrit van slechts 65 kilometer, waarvan 43 kilometer bergop. Bovendien wordt de etappe aangevangen als een soort Formule 1-race. De toppers stellen zich aan de start op in een soort grid.

