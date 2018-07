Gesink: ’Weer stukje wijzer geworden’

„Ik ben weer een stukje wijzer geworden. In de toekomst gaat het een keer lukken”, aldus de klimmer van LottoNL-Jumbo, die deel uitmaakte van de vlucht van de dag, maar uiteindelijk slechts zesde werd.

„Wat de les dan was? In zo’n groep moet je rustig blijven en soms gewoon de hele tijd achterin rijden. Julian Alaphilippe heeft bijvoorbeeld continu dorst en gaat 68 keer naar zijn ploegleidersauto om zogenaamd water te halen. Dat is slim.”

Gesink had onderweg zelf misschien wel iets te veel gedaan, zo vond hij. „Je zit in een kopgroep in de Tour de France en voelt je goed, ja, dan wil je ervoor gaan. Maar soms moet je afwachtend koersen. Ik was wat enthousiast.”

Op de slotklim ging Gesink hoogstpersoonlijk in de aanval. „Ik wilde de knal van de explosieve mannen voor zijn, zodat ze naar mij toe zouden rijden. Je moet een beetje naar je sterke punten kijken en anticiperen”, aldus de Achterhoeker, die bergop het liefst zijn eigen tempo rijdt.

Gesink blijft optimistisch vooruit kijken. „Het moet een keer lukken op een dag met een mooie aankomst bergop. Er komen zeker nog kansen en ook onze klassementsmannen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk doen het goed. We zitten als ploeg in een goede flow.”

