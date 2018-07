Ten Dam schrikt van wolk pepperspray

Het peloton werd opgehouden door een groep demonstrerende boeren met tractoren en strobalen en omdat de politie ingreep met pepperspray kregen de renners vervolgens een wolk van prikkend gas in hun gezicht.

„Ik begon te kuchen en mijn ogen prikten. We reden echt door een wolk van traangas. Dat was natuurlijk niet fijn. Zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt”, aldus Ten Dam bij de NOS.

De renners hadden het sowieso niet makkelijk in de eerste uren. „De eerste dertig kilometer was het volle bak koers en daarna duurde het nog eens zeventig kilometer voordat er een kopgroep weg was. Het was al met al een zware start.”