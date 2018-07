Dumoulin gelooft niet in experiment

Bekijk ook: Dumoulin houdt kruit droog

„Er komt morgen een zware dag aan. Dat weet iedereen. Het was ook geen heel geschikte etappe om aan te vallen. Soms is het beter om je buskruit droog te houden”, verklaarde de nummer drie van het algemeen klassement.

Van de ultrakorte bergetappe van woensdag (65 kilometer waarvan 43 kilometer klimmen) verwacht Dumoulin veel. „Het wordt een heel speciale rit, met drie korte tijdritjes. Zo benader ik het ook een beetje. Ook qua dagindeling, omdat we vrij laat van start gaan. Maar uiteindelijk is het natuurlijk geen tijdrit, maar een wedstrijd tegen anderen.”

De top-20 van het klassement gaat eerder van start dan de rest van het peloton. Ze starten alsof ze op een Formule 1-grid staan. Dat nieuwe plan om nog meer spanning te krijgen, gaat volgens Dumoulin niet werken.

„De eerste 20 willen helemaal niet aanvallen. We gaan rustig rijden totdat iedereen er weer bij is. Dat verwacht ik tenminste, maar voor mij is het ook de eerste keer”, besloot Dumoulin met een glimlach tegenover de NOS.