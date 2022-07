Van Aert en Jumbo geven voorproefje knock-out-plannen Pogacar

Wielrennen

Oppermachtige Van Aert pakt dagzege in Tour na fraai kunststukje

Het was drie keer net niet, maar in de vierde etappe van de Tour de France liet Wout van Aert zien uit welk hout hij is gesneden. De Belg van Jumbo-Visma pakte eindelijk zijn eerste dagzege deze Ronde van Frankrijk. En hoe. Met een oppermachtig staaltje klasse kwam hij solo aan in Calais.