Gilbert reageert laconiek op doodsmak

„Dat hebben we dan ook weer eens meegemaakt. Het was niet zo héél diep, ik denk zo'n vier meter”, aldus de coureur van QuickStep-Floors, die onderuit ging in dezelfde afzink als waar Fabio Casartelli in 1995 het leven liet.

Gilbert maakte deel uit van de kopgroep toen hij viel, maar finishte uiteindelijk op ruim een half uur van ritwinnaar Julian Alaphilippe. „Toen ik daar lag, dacht ik: ik heb alles gebroken. Ik durfde eerst niet te bewegen. Dat was schrikken.”

Gilbert, die na afloop de prijs voor de strijdlust kreeg, werd door een motard weer op de fiets geholpen. „Ik heb gewacht, maar ze waren er gelukkig vrij snel bij.”

Of hij dinsdag weer op kan stappen, is nog niet zeker. „Ik heb veel pijn en mijn knie is zwaar gehavend, maar ik denk dat ik gelukkig niets heb gebroken.”