’Weg met viruspaniek, voetbalkoorts is terug!’

„Weg met de Virus-Panik, nu regeert weer de Fussball-Fieber”, aldus dagblad BILD over de teruggekeerde voetbalkoorts in Duitsland. „Dit liet zien hoeveel we de afgelopen weken hebben gemist. Emoties! Opwinding! Sensatie!”

De wedstrijden vinden achter gesloten deuren plaats, wat voor een totaal andere sfeer zorgt. „Voetbal zonder fans is inderdaad niet hetzelfde, maar we kunnen ons in ieder geval weer verheugen op mooie doelpunten. Corona zal onze levens nog lang domineren, maar gelukkig is er ook weer sprake van TOR-ona.

Volgens BILD heeft het coronavirus de Bundesliga gek genoeg goed gedaan. De wedstrijden werden in 160 landen uitgezonden. „Voor het eerst gebeurde dat ook live in Engeland. In de Verenigde Staten, India en Australië raakt men online niet uitgepraat over de Bundesliga. Dit alles was voor corona-pauze nauwelijks voorstelbaar. Na de eerste zes wedstrijden is het direct duidelijk: de Bundesliga is weer echt leuk! En dan zijn er op zondag nog twee wedstrijden.”

Erling Haland wordt (op gepaste afstand) geïnterviewd na het duel tussen Borussia Dortmund en Schalke 04. Ⓒ BSR Agency

In totaal keken in Duitsland zelf zo'n 3,7 miljoen mensen via betaaltelevisie naar de vijf wedstrijden, meldt Der Kicker. Voor rechtenhouder Sky Sports betekende het een verdubbeling van het gewoonlijke aantal kijkers. En dat terwijl Bayern München, de populairste club van Duitsland, zondag pas in actie komt.

„Restart geslaagd”, meldt Sky Sports op zijn beurt. „Als eerste van de Europese topcompetities is de Bundesliga weer terug. Voor veel fans is er op deze manier weer een beetje ’normal’ terug in hun dagelijks leven.”