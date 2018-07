Verstappen vindt Hungaroring ’erg moeilijk’

HIj vervolgt op zijn website. „Het begint met hard remmen bij het ingaan van bocht 1, voor de tweede bocht die ’off camber’ is waardoor je naar buiten wordt gedrukt. Het is belangrijk om op dit circuit precies te zijn om goed uit te komen voor een volgende bocht.”

Verstappen legt uit dat bocht 11 zijn favoriet is. „Als je die goed neemt, is het een fijn gevoel. Een goede exit vanuit de laatste bocht is belangrijk, want het rechte stuk is lang dus voldoende snelheid meenemen is van vitaal belang.”