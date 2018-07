VIDEO - Zo werkt ’startgrid’ in Tour

Het is niet de eerste keer dat de Tour uitpakt met een ultrakorte bergrit, maar voor de huidige generatie renners is dat het allemaal wél.

„Ik ben wel benieuwd naar wat het gaat geven”, vertelde Tom Dumoulin tijdens de rustdag. „Ik benader het als een tijdrit en zal hetzelfde protocol volgen. Toch hoop ik dat we dit in de toekomst niet al te vaak gaan zien. Ik ben ronderenner geworden voor de afstand en de uithouding. Dit is iets volledig anders.”

In het peloton overheerst de angst voor het onbekende. „Al denk ik niet dat het scenario veel zal verschillen van een gewone bergrit”, aldus Geraint Thomas. „Wat mij vooral afschrikt, is die slotklim. Volgens mij wordt dit de zwaarste beklimming uit de volledige Tour