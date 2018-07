PSV in tweede helft ruim langs Olympiakos

Het duurde lang voordat er doelpunten te bewonderen waren in Uden. Voor rust kregen beide ploegen wel wat kleine kansen, maar pas na de pauze werd door PSV het verschil gemaakt. De 1-0 werd pas in de 68e minuut binnengekopt door Luuk de Jong, na een mooie pass van Gaston Pereiro. Twee minuten later scoorde De Jong wederom, dit keer na een fraaie aanval.

Toen vervolgens Daniel Schwaab (kopbal) en Donyell Malen daarna ook nog snel het net wisten te vinden, stond de eindstand op het scorebord: 4-0.

Lozano

Bij PSV ontbrak de Mexicaan Hirving Lozano, die na een zwaar WK nog rust krijgt. Hij hervat op korte termijn de training. Verder was ook Santiago Arias er niet bij. De Colombiaan staat op het punt over te stappen naar Napoli.

Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bosbranden in Griekenland.

Trainer Mark van Bommel vond dat het baltemp in de eerse helft te laag was. „Olympiakos hield de ruimtes klein. Maar we hadden wel veel de bal. Dan moet je geduld hebben en het moment vinden. En geduld hebben is juist niet langzaam spelen, maar een hoog baltempo houden. Je zag in de tweede helft dat Olympiakos het niet meer vol kon houden.”