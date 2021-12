Sport Kort: Nijhuis fluit Ajax-AZ

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

KNVB wijst Nijhuis aan voor Ajax - AZ

12.52 uur: De KNVB heeft scheidsrechter Bas Nijhuis aangewezen voor het duel in de Eredivisie tussen Ajax en AZ. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tussen de Noord-Hollandse clubs begint zondag om 16.45 uur.

Jochem Kamphuis fungeert bij het duel als VAR. Ajax is koploper in de Eredivisie, AZ staat achtste. FC Groningen - Feyenoord (zondag 14.30 uur) en NEC - PSV (zondag 20.00 uur) staan onder leiding van respectievelijk Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük.

Coureurs Fittipaldi en Pourchaire herstellen goed na crash

12.45 uur: De Braziliaan Enzo Fittipaldi en Theo Pourchaire uit Frankrijk herstellen goed na hun crash van zondag in de Formule 2. Fittipaldi heeft een breuk aan zijn rechterhiel en letsel aan de linkerwenkbrauw overgehouden aan het ongeluk in Saoedi-Arabië, Pourchaire kwam er nagenoeg ongeschonden vanaf en mocht zondagavond het ziekenhuis reeds verlaten. Fittipaldi boekt naar eigen zeggen „goede vooruitgang.”

Enkele uren voor de start van de Grand Prix van Saudi-Arabië op het Jeddah Corniche Circuit werd de Formule 2 opgeschrikt door een zware crash. Het ongeval gebeurde bij de start. Fittipaldi reed hard achterop bij Pourchaire, die zijn auto niet aan de praat kreeg en stil bleef staan op de grid. Volgens de internationale autosportfederatie FIA waren de hulpdiensten snel ter plaatse en waren beiden bij kennis kort na het ongeluk.

De race werd na de crash stilgelegd, maar kreeg wel een herstart na een minuut of veertig. Toen er weer een botsing was en er opnieuw met de rode vlag werd gezwaaid, besloot de wedstrijdleiding de race definitief te staken.

NBA: Winst voor Warriors en Suns

07.38 uur: Beide topteams uit de westelijke divisie van de NBA hebben hun twintigste overwinning van het seizoen geboekt. De basketballers van Golden State Warriors waren duidelijk te sterk (126-95) voor Orlando Magic, Phoenix Suns had heel wat meer te stellen met San Antonio Spurs: 108-104.

Bij de Warriors was Stephen Curry weer eens de speler met de beste cijfers: 31 punten en acht assists. Orlando verloor in San Francisco al voor de twintigste keer dit seizoen. De Suns troffen met San Antonio Spurs een ploeg in vorm die vorige week nog Golden State had verslagen. In Phoenix slaagden de Spurs er net niet in voor een nieuwe stunt te zorgen, maar de slechte seizoensstart is inmiddels vergeten bij de ploeg uit Texas, die nu vijf keer thuis speelt. „Ik ben trots op de jongens”, zei San Antonio-coach Gregg Popovich, die Dejounte Murray tot 17 punten en veertien assists zag komen. Het was zijn zevende ’dubbel-dubbel’ op rij, iets wat bij de Spurs Tim Duncan voor het laatst deed in 2009.

De Warriors en de Suns staan pas op vier nederlagen.

In de Eastern Conference kwam leider Brooklyn (16-7) niet in actie, terwijl naaste belager Chicago Bulls won. Zach LaVine was goed voor 32 punten tegen Denver Nuggets, dat met 109-97 werd verslagen. Voor de Bulls was het de vijfde zege in de laatste zes duels, waarmee ze uitkwamen op zeventien overwinningen tegen acht nederlagen. Bij Chicago ontbrak Demar DeRozan, die volgens het coronaprotocol van de NBA niet mocht spelen.