Gilbert breekt knieschijf na horrorcrash

Tour-baas Christian Prudhomme kwam Gilbert hoogstpersoonlijk een hart onder de riem steken toen hij in de ziekenwagen lag.

Prudhomme met Gilbert Ⓒ Hollandse Hoogt

Even daarvoor mocht Gilbert nog de Prijs voor Strijdlustigste Renner in ontvangst nemen. Buiten het feit dat de renner van Quick-Step lang op kop reed, fietste hij de etappe ook uit met wat nu blijkt een gebroken knieschijf. Bovendien zijn de banden van de knie zwaar beschadigd.

Pas toen hij na de rit bij de teambus was aangekomen, sijpelden de emoties binnen bij de Belg, die net de tv-beelden terug had gezien: „Het is verschrikkelijk. Ik heb veel geluk gehad. Heel veel geluk”, klonk het voor z’n stem brak en hij in tranen de bus instapte.

„Het is een wonder dat hij de finish heeft gehaald”, liet de ploegarts van Quick Step weten.