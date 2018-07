Tom Dumoulin zet alles op Tour de France 2019

„Tom Dumoulin bewijst in deze ronde dat hij hier ook voor de hoofdprijs kan meestrijden. Volgend jaar zullen we met een voorbereiding die helemaal op de Tour is gericht en met onze sterkst mogelijke ploeg van start gaan. Dan moeten mannen als Wilco Kelderman en Sam Oomen ook helemaal in dienst van Tom rijden. Wellicht dat we daarbij nog een of twee versterkingen voor in de bergritten halen, maar ook onze talenten worden steeds sterker.”

