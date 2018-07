Sensationele De Zwaan verslaat ook Lewis

De Zwaan - pas 22 jaar - begon ontketend aan de wedstrijd en stond al snel met 5-1 in legs voor. Uiteindelijk liep hij uit tot 9-5. Heel even had de Nederlander het moeilijk om de wedstrijd af te maken, want Lewis kwam terug tot 10-9.

Bekijk ook: Darter De Zwaan in zevende hemel

Bij de vierde matchdart was het raak voor De Zwaan en de volgende sensatie een feit. ’’Dit is geweldig. Ik werd wel nerveus na die gemiste matchpijlen. Maar bij 11-9 dacht ik, die moet ik gewoon doen”, zei hij na afloop tegen RTL7.