’Speciale jongen’ Noa Lang: ’Naïef, kwetsbaar en soms wat labiel’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Noa Lang tijdens een training van Oranje. Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Met Noa Lang krijgt het Nederlands elftal er een kleurrijke speler bij. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge heeft overal waar hij is geweest een onuitwisbare indruk achtergelaten en hoopt dat nu ook bij Oranje te doen. „Een waarzegger heeft het allemaal voorspeld, toen Noa 5 jaar oud was. Ook dit over Oranje. Als het allemaal uitkomt, wat er in die brief van de waarzegger staat, dan gaan er nog mooie dingen gebeuren”, vertelt een trotse papa Jeffrey Lang.