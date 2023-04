Mourinho denkt niet enkel aan gewonnen finale: ’Herinner mij nederlaag in de Kuip’

Mourinho doelde op een uitduel met Manchester United in Rotterdam. Tonny Vilhena maakte bijna zeven jaar geleden het enige doelpunt van die groepswedstrijd in de Europa League (1-0). Het bestuur van Feyenoord was destijds zo bang voor ongeregeldheden dat De Kuip slechts voor de helft gevuld was.

De leiding van de koploper van de Eredivisie laat tijdens de ontmoeting met AS Roma ruim 2000 stoeltjes leeg. Voor die tribune mag van de UEFA namelijk geen net hangen omdat daar alle televisiecamera’s staan. Feyenoord wil er alles aan doen dat er na middenvelder Davy Klaassen van Ajax vorige week niet nog meer spelers bekogeld worden door toeschouwers in de Kuip.

„Op het veld zullen er geen problemen zijn”, reageerde Mourinho kort op de vijandige sfeer die er bij grote wedstrijden in het stadion van Feyenoord kan hangen. „Maar het wordt vervelend als mensen ervoor zorgen dat het bij een voetbalwedstrijd niet meer veilig is.”

Geen herinneringen

De 60-jarige Mourinho won vorig jaar met AS Roma van Feyenoord in de finale van de Conference League (1-0). Trainer Arne Slot en zijn spelers ergerden zich tijdens die eindstrijd aan de manier waarop ze werden geprovoceerd door de spelers en technische staf van de club uit de hoofdstad van Italië. „Ik herinner me niets meer van de finale. Maar iedere dag als ik bij onze club ben dan zie ik wel die mooie beker”, antwoordde de ervaren Portugees.

Mourinho versloeg met Internazionale het Bayern München van Louis van Gaal in de finale van de Champions League. Hij won met Manchester United van Ajax in de eindstrijd van de Europa League. Maar voor het huidige Feyenoord is de coach van de huidige nummer 3 van de Serie A op zijn hoede. „Ze hebben een goede ploeg die kampioen in Nederland wordt. Ze spelen agressief en verzorgd voetbal. We zullen goed moeten zijn als we van ze willen winnen.”