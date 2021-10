Bayern München rekent snel af met Hoffenheim, weer nederlaag Mark van Bommel

Hoewel de eerste goal van Serge Gnabry nog werd afgekeurd, was het toch al na een kwartier raak voor de aanvaller. Op aangeven van Jamal Musiala tekende hij voor de 1-0. Nog binnen het halfuur was het Robert Lewandowski die de tweede treffer van de middag op zijn naam schreef. Lang leek het daarbij te blijven, maar in de slotfase maakten Eric Choupo-Moting en Kingsley Coman allebei nog een treffer: 4-0.

De droomstart van VfL Wolfsburg is inmiddels ver naar de achtergrond gedrongen. Thuis tegen SC Freiburg ging het weer fout voor de ploeg van Mark van Bommel (0-2), waar Wout Weghorst ontbrak vanwege een coronabesmetting. Philipp Lienhart zette de bezoekers halverwege de eerste helft op voorsprong. Na de pauze maakte Lucas Höler de schade nog groter voor de thuisploeg, die aanvallend niet bij machte was om de Freiburgse defensie te kraken. De ploeg van Christian Stein staat vooralsnog verrassend derde in de Bundesliga. Wolfsburg heeft nu vier keer op een rij verloren in de competitie en staat vooralsnog op een achtste plaats.

Borussia Dortmund heeft zich goed hersteld van de oorwassing in de Champions League tegen Ajax. Zonder de geblesseerde Erling Braut Haaland liep het voor rust al weg Arminia Bielefield. Emre Can opende vanaf elf meter de score en nog voor rust zorgde Mats Hummels voor de 0-2. Jude Bellingham maakte een kwartier voor tijd nog de derde Dortmund-treffer, waarna de eer voor de thuisploeg werd gered door een rake strafschop van Fabian Klos: 1-3.

RB Leipzig kende verrassend veel moeite met SpVgg Greuther Fürth. De hekkensluiter kwam vlak voor rust zelfs op voorsprong. Branimir Hrgota maakte geen fout vanaf elf meter en zorgde ervoor dat zijn ploeg met een goed gevoel de kleedkamer opzocht. Leipzig keerde echter messcherp terug op het veld. Yussuf Poulsen maakte binnen twee minuten de gelijkmaker en niet heel veel later was het Emil Forsberg die vanaf de strafschopstip het net vond. Dominik Szoboszlai en Hugo Novoa maakten het feestje compleet: 4-1.

