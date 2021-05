Max Verstappen realistisch: ‘We misten hier wat snelheid’

Alleen Lewis Hamilton finishte voor de Nederlander, waardoor diens voorsprong in de WK-stand nu acht punten bedraagt. Verstappen dacht kort na de race dat dit er zeven zouden zijn, omdat hij in de snelste rondetijd reed (goed voor een bonuspunt).

Die tijd werd hem echter afgenomen vanwege het overschrijden van de baanlimiet in bocht 14. ,,Oh, ben ik dat rondje kwijt? Dat is een beetje gek, want ik dacht dat ze in bocht 14 niet controleerden op track limits.”

Die zogeheten track limits waren er inderdaad in andere bochten: 1, 4 en 15. Zaterdagochtend werden daar de ‘exits’ van de bochten 5 en 14 echter aan toegevoegd. Verstappen kon verder tevreden zijn. Hij haalde Hamilton na de herstart na een vroege safety car in, maar zag de zevenvoudig wereldkampioen niet veel later weer langszij komen. Na zijn pitstop was de Nederlander wel Valtteri Bottas te slim af.

,,Over het algemeen gezien hadden we wat minder snelheid dan Mercedes”, aldus Verstappen. ,,Als je het zo bekijkt is een tweede plek dus niet slecht.”