Mollema: ’Triest dat dit in de Tour gebeurt’

„Dat was even een onverwachtse wending in de koers. Op het moment dat we langskwamen, rook je al iets en honderd meter later begonnen je ogen te jeuken en begon je te hoesten. Dat was even minder”, reageerde Kruijswijk, die in de top-10 van het algemeen klassement staat.

Mollema had niet heel veel last van de pepperspray, maar haalde wel uit naar de boeren. „Ik had alleen mijn keel die prikkelend voelde, maar verder niet een groot probleem. Het is wel triest dat dit in de Tour gebeurt en dat dit soort mensen dit aangrijpen voor één of andere protestactie.”

Ook bij Dumoulin was veel onbegrip. „Ik snap die mensen niet, heb ik een boer uit Carcassonne ooit iets aangedaan?” De Limburger, die als nummer 3 nog altijd kans maakt op de eindzege, vervolgt: „Ik weet niet wat wij als renners die boeren hebben aangedaan. Laten ze zich afreageren op de mensen op wie ze boos zijn. Het is een beetje raar om ons te duperen, maar er gebeuren wel meer dingen in de wereld die ik niet snap.”

De Ronde van Frankrijk wordt woensdag vervolgd met een ultrakorte bergrit over 65 kilometer. Het peloton krijgt te maken met twee cols van de eerste categorie en in het slotstuk nog eentje van de buitencategorie. De wielerliefhebbers kunnen zich dus opmaken voor het nodige spektakel.