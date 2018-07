Emotioneel moment in beruchte afdaling

Niet alleen zag de sprinter, dit jaar winnaar van de Scheldeprijs, zijn teamgenoot Philippe Gilbert op hoge snelheid een ravijn in vliegen, ook zag hij een andere ploegmaat, Julian Alaphilippe, zegevieren.

Het meeste indruk maakte echter een toevallige ontmoeting bij het monument voor Fabio Casartelli op de Col de Portet-d'Aspet. De Italiaan overleed daar tijdens de Tour de France van 1995 na een fatale val in de afdaling. Een jaar later werd Jakobsen geboren. Hij werd vernoemd naar Casartelli.

Dinsdag trof de 21-jarige wielrenner de ouders van Casartelli bij het monument. „Dat was een heel bijzonder moment”, stelde Jakobsen in gesprek met de NOS.

„Dat maakte wel even indruk, ja. Zeker omdat Phil even verderop gevallen was. Er was een hele fanclub aanwezig en zijn moeder kreeg tranen in haar ogen. Toen kreeg ik het zelf ook wel een beetje lastig, zeg maar.”