LIVE - Ajax leidt door blunder doelman

Hakim Ziyech Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De jacht van Ajax op een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League begint vanavond om 20.30 uur. In de Johan Cruijff ArenA neemt de ploeg van Erik ten Hag het op tegen Sturm Graz. Volg het duel van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.