Premium Het beste van De Telegraaf

Michel Mulder en Renate Groenewold kijken in glazen bol Met het mes tussen de tanden op NK afstanden: wie plaatsen zich voor het WK?

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Michel Mulder en Renate Groenewold kijken in hun glazen bol. Ⓒ DE TELEGRAAF

Schaatstempel Thialf vormt vanaf vrijdagavond (18.15 uur) het decor van de Nederlandse afstandskampioenschappen. Wie winnen de nationale titels en wie kwalificeren zich voor de WK Afstanden van volgende maand in hetzelfde Heerenveen? Ex-schaatskampioenen Michel Mulder en Renate Groenewold verdiepten zich in de statistieken en wagen per afstand een voorspelling.