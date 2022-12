Nederlands elftal feliciteert Argentinië met winnen WK

Kopieer naar clipboard

Een foto die we niet snel zullen vergeten.... Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Vlak na de WK-finale heeft het Nederlands elftal via Twitter de Argentijnen gefeliciteerd met de behaalde wereldtitel. Argentinië versloeg titelverdediger Frankrijk via strafschoppen, nadat de stand na verlenging nog altijd in evenwicht was (3-3).