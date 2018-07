FOTO’S - Engelse club heeft shirt om vingers bij af te likken...

De amateurclub uit het Noorden van Engeland baarde vorig seizoen al opzien door te spelen in een shirt vol met worsten, verwijzend naar hoofdsponsor Heck, gecombineerd met een roze broek en roze kousen. Voor komende jaargang heeft Bedale een nog magnifieker shirt laten ontwerpen, met een enorme hotdog die verticaal vanaf de hals tot aan de onderkant van het broekje loopt.

Het shirt vol worsten van vorig seizoen (links) leidde tot zoveel enthousiasme dat AFC Bedale komend seizoen in een nóg ludieker tenue speelt. Ⓒ Screenshot

Groot enthousiasme

De grote worst is voorzien van mayonaise en ketchup, ongetwijfeld leidend tot groot enthousiasme onder de supporters van Bedale. Op de rug van het shirt staat de tekst ’You’ll never pork alone’, terwijl de rugnummers als worsten vorm zijn gegeven. Voorzitter Martin Coombs sprak zich vorig jaar al uit over de uiterst opmerkelijke tenuekeuze van zijn club. „Natuurlijk staan fitheid en gezondheid voorop in de sport, maar we hechten groot belang aan de lokale sponsors.”

De rugnummers zijn vormgegeven als worsten. Ⓒ Screenshot

Stormloop

De fabriek van Heck - producent van onder meer hamburgers, gehaktballen en worsten - staat in de regio New Yorkshire, waar Bedale gehuisvest is. De tenues van vorig seizoen waren in een recordtijd uitverkocht, en ook op de nieuwe shirts verwacht Coombs weer een stormloop. „We waren vorig seizoen een beetje onzeker over de keuze voor de ludieke shirts, maar de enthousiaste reacties waren overweldigend en fenomenaal.”

De selectie van Bedale. Ⓒ Screenshot