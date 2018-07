Valpartij heeft mogelijk grote gevolgen voor Sagan

De Slowaak, drager van de groene trui, is wel weer op de fiets gestapt, maar rijdt op grote achterstand. Over mogelijke verwondingen heeft zijn ploeg Bora-hansgrohe noch de Tourorganisatie iets gemeld. Volgens berichten uit de koers zat Sagan hoofdschuddend op zijn fiets nadat hij weer overeind was gekrabbeld.

Sagan is al zeker van de winst van het puntenklassement, maar moet daarvoor Parijs wel halen. De Slowaak liet tijdens de etappe al weten dat hij de podiumceremonie na de rit overslaat, omdat hij zo snel mogelijk naar het ziekenhuis wil om zich te laten onderzoeken.