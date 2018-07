Dumoulin deelt Froome tik uit, maar gele trui verder uit beeld

De Nederlandse kopman van Sunweb ging de Britse titelverdediger voorbij in het algemeen klassement en staat nu tweede. Thomas bleek een taaie en pakte in de laatste kilometer nog wat tijd op Dumoulin.

Quintana

De etappe werd gewonnen door de Colombiaan Nairo Quintana van Movistar, die solo over de streep kwam en nu vijfde staat in het klassement. De Ier Dan Martin van UAE-Team Emirates werd op ongeveer een halve minuut tweede.

Quintana durfde al vroeg op de slotklim weg te springen uit de groep der favorieten en haalde de vroege vluchters vervolgens één voor één bij. Martin bungelde bijna de gehele klim op dertig seconden van de Colombiaan, maar kon hem nooit naderen.

Aanval Dumoulin

Dumoulin plaatste op twee kilometer van de meet een aanval. Nadat Froome even daarvoor al had moeten lossen na een versnelling van Primoz Roglic, kon de viervoudig winnaar niet volgen. De Limburger won uiteindelijk 43 seconden op Froome, maar verloor er vijf op Thomas, die derde werd en ook nog vier bonificatieseconden pakte.

De Welshman heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van 1’59. Froome staat derde op 2’31” van zijn Sky-teamgenoot.

LottoNL-Jumbo

Kopman Steven Kruijswijk van LottoNL-Jumbo finishte als zesde en klom een plekje in het algemeen klassement. Ook daar bezet hij plek zes. Zijn teamgenoot Primoz Roglic heeft het podium inmiddels in het zicht. Ook hij won tijd op Froome en staat nu vierde, op slechts zestien tellen van de Britse Keniaan.

Gruwelijk steil

De zeventiende etappe leidde het peloton naar de top van de gruwelijk steile Col du Portet, een klim van de buitencategorie. De streep was getrokken op een hoogte van 2215 meter. Onderweg moesten ook nog de Peyragudes en de Col de Val Louron-Azet worden bedwongen. Met een lengte van 65 kilometer was de etappe extreem kort.

Bekijk HIER de uitslag en de standen in de diverse klassementen.

Formule 1-start

De Formule 1-start, een noviteit in het wielrennen, draaide uit op een sof. Waar de organisatie hoopte dat de toppers elkaar direct zouden aanvallen, hielden zij juist de benen stil om te wachten op hun knechten. Meer dan een leuke foto leverde de autosport-opstelling niet op.

Alaphilippe

Wel stonden de renners met warme benen aan het vertrek. Na honderd meter begon namelijk al de beklimming van de Peyragudes. Astana-coureur Tanel Kangert was als eerste boven, met vlak achter hem Julian Alaphilippe, de drager van de bolletjestrui.

De Fransman van QuickStep-Floors, die woensdag de zestiende etappe won, pakte op de twee col zelfs de volle buit en bouwde op die manier zijn toch al gigantische voorsprong in het bergklassement nog maar wat uit. Aan de voet van de slotklim vond hij het welletjes en besloot hij zich terug te laten zakken.

Mollema

Bauke Mollema had in de zeventiende etappe andermaal zijn stoute schoenen aan. De Nederlander van Trek-Segafredo sprong direct mee met de kopgroep, maar wierp op de tweede col al de handdoek in de ring en finishte uiteindelijk op flinke afstand van de ritwinnaar.

Sagan

Peter Sagan kwam woensdag hard ten val in een afdaling. De groenetruidrager stapte na een korte behandeling weer op zijn fiets, maar het is de vraag of de Slowaakse wereldkampioen de Tour donderdag kan vervolgen. Het is nog onduidelijk wat de spurter van Bora-Hansgrohe exact markeert.