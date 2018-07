Dumoulin bang voor toneelspel Froome

„Ik zag dat Froome het lastig had toen voor het eerst werd aangevallen, maar ik wist niet of hij aan het bluffen was of dat het echt was. Ik zat ook aan mijn limiet en wilde niet te vroeg aanvallen. Dan had ik daar alleen mijzelf mee gehad. Ik heb gewacht en toen bleek dat Froome echt niet kon.”

Tom Dumoulin had op een gegeven moment door dat Chris Froome gewoon niet beter kon. Ⓒ Team Sunweb

Stikkapot deed Dumoulin op een hoogte van 2215 meter zijn verhaal. „Dit was alles wat ik in me had. Ik mag hopen dat dat ook voor de rest geldt. Ik kan dus niet anders dan tevreden zijn. Ik had gehoopt ook Geraint Thomas of Primoz Roglic te lossen, maar op dit moment moet ik blij zijn dat Froome kraakte.”

Thomas pakte in de slotkilometer zelfs nog wat tijd op Dumoulin. „Hij is gewoon de beste. Daar is op dit moment niets aan te doen.”

