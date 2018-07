Zege biedt Quintana troost

„We waren verdrietig, omdat het deze Tour de France niet ging zoals we wilden. Deze overwinning doet ons heel goed en biedt troost. Het zorgt ook voor zelfvertrouwen, zodat we deze slotweek kunnen blijven vechten.”

Tot dusver was het nog geen Ronde van Frankrijk om over naar huis te schrijven voor de kleine Movistar-kopman. In de openingsrit verloor hij al veel tijd en vervolgens kon hij bergop eigenlijk nooit met de besten mee.

Voor Quintana is het zijn tweede ritzege in de Tour de France. In 2013 zegevierde hij al eens in een bergrit naar Le Semnoz.

In dat jaar reed als nummer twee van het klassement Parijs binnen. Een prestatie die hij twee jaar later herhaalde. In 2016 werd hij nog eens derde. Vorig jaar viel Quintana met een twaalfde plaats flink tegen.

