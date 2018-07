Kruijswijk: ’Hier ben ik voor gekomen’

De klimmer van LottoNL-Jumbo arriveerde als zesde in de zeventiende etappe van de Tour de France en steeg door zijn sterke optreden in de Pyreneeënrit naar de zesde plaats in het algemeen klassement.

„Fijn dat ik de bevestiging nu krijg met mooie klasseringen. Hier ben ik voor gekomen”, zei hij.

Het doel van Kruijswijk is nog steeds top vijf in Parijs. „Dat is nog mogelijk. Het is nog niet gedaan. De ene dag win je wat en de andere dag verlies je wat. Ik ga het in de laatste bergetappe zeker weer proberen en in de tijdrit kan ik ook mijn mannetje staan. Ik blijf zo hard mogelijk rijden en ga proberen zo hoog mogelijk te eindigen in Parijs. Elke kans die we krijgen, moeten we benutten.”

De achterstand van Kruijswijk op de nummer vijf in de stand, de Colombiaan Nairo Quintana, is 49 seconden. Geletruidrager Geraint Thomas heeft 4.19 voorsprong op de Nederlander.

„Het was vechten tot de streep. Op het laatst kon ik net niet mee met Thomas, Tom Dumoulin en Primoz Roglic, maar ik denk dat ik tevreden mag zijn. Wanneer je Chris Froome, Romain Bardet en Mikel Landa achter je laat, doe je het gewoon goed.”

Viervoudig Tourwinnaar Froome was de verliezer van de dag. ,,Hij kraakte. Froome is niet top. Tom Dumoulin is wel goed, maar Thomas is nog iets beter'', aldus Kruijswijk.

Bekijk HIER de uitslag en de standen in de diverse klassementen.