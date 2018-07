Jahanbakhsh voor 25 miljoen naar Brighton

De 24-jarige Iraniër tekent een contract voor vijf seizoenen bij Brighton & Hove Albion. De Engelse club betaalt AZ zo’n 25 miljoen euro voor de aanvaller, die met zijn land op het WK strandde in de groepsfase.

Alireza Jahanbakhsh. Ⓒ Hollandse Hoogte

Jahanbakhsh verkaste in 2015 van NEC naar AZ, nadat hij in Nijmegen kampioen werd en gekroond was tot beste speler van de Jupiler League. In drie seizoenen bij AZ werd de Iraniër met het jaar productiever.

Tijdens zijn eerste seizoen bij AZ maakte Jahanbakhsh drie doelpunten, het jaar daarna trof de rechtsbuiten elf maal doel en afgelopen seizoen schoot en kopte de aanvaller zich met 21 treffers tot topscorer van de Eredivisie.