Ajax zoals verwacht zonder Blind en Tadic

Beide aanwinsten begonnen later aan de voorbereiding op het seizoen en beginnen daarom op de bank. Klaas-Jan Huntelaar is de spits van Ajax in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Hij vormt een voorhoede met David Neres en Hakim Ziyech, die vermoedelijk een vrije rol op links krijgt. Trainer Erik ten Hag zit dun in zijn aanvallers. Kasper Dolberg is geblesseerd en Zakaria Labyad moet nog een schorsing uitzitten.

Het middenveld van Ajax bestaat uit Lasse Schöne, Donny van de Beek en Carel Eiting. Frenkie de Jong speelt bij afwezigheid van Blind nog naast Matthijs de Ligt in het centrum van de defensie. Doelman André Onana, Noussair Mazraoui en Nicolas Tagliafico completeren de achterhoede.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, F. de Jong, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, Eiting; Neres, Huntelaar, Ziyech