FOTO - Poels neemt Nederlandse fan met pech mee in Sky-bus

Poels vertelt op zijn Instagramaccount via een Story dat hij een Nederlandse fan met pech heeft geholpen. „Wat doe je als je beneden aan de weg iemand met pech ziet staan? Je neemt hem mee de bus in. Zo gaan Nederlanders met elkaar om”, zegt hij in het filmpje.

Vervolgens steekt de Nederlander, volledig gehuld in een Oranje-wieleroutfit, zijn duim op. Op de achtergrond is Egan Bernal te zien, die het tafereel allemaal niet zo lijkt te boeien.

De Nederlandse fan kon de geste van Poels wel waarderen. Ⓒ Instagram Poels