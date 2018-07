Ten Hag: ’Hier hebben we voor gespeeld’

De trainer geniet ook van het publiek. „Een Europese entourage. We weten dat we nog niet de topvorm, topconditie of sterkste samenstelling hebben. Dat moet nog gaan groeien. Dat kost tijd”, zegt hij voor de camera van Ziggo.

Hij ervaart het tweeluik in de derde voorronde van de Champions League niet als druk. „Ik krijg er energie van. Ondertussen moeten we wel resultaat halen. Het is een fysiek sterke ploeg, die op de counter speelt. Ik ben alleen tevreden als we winnen.”

Ajax speelt om 20.00 uur in de Johan Cruijff Arena tegen Sturm Graz.