Overmars: ’Niet meteen de polonaise lopen’

Hij vervolgt voor de camera van Ziggo. „Iedereen is enthousiast over de nieuwe spelers, maar ze moeten zich natuurlijk wel bewijzen. Het wordt een interessant seizoen voor ons.”

Is Ajax een nieuwe weg ingeslagen qua uitgaven? „Niet een geheel nieuwe weg. We hebben twee relatief oudere spelers gehaald. Maar de voetbalwereld verandert snel, waar het geld steeds meer groeit. Als je mee wil doen, moet je soms dit soort transfers maken.”

Geen garantie

Overmars gaat verder: „We hebben wel vaker oudere spelers gehaald, maar het is natuurlijk geen garantie op succes. Blind en Tadic zijn wel 28, 29 jaar en in feite in de bloei van hun leven, dus ik verwacht er op dit moment wel veel van.”

Hij verwacht niet veel transfers meer. „Het zal minimaal zijn wie er nog gaat vertrekken. We hebben uitgesproken dat we de groep intact willen houden, op een enkeling na dan.” En Hakim Ziyech dan? „Hij heeft de wens uitgesproken, maar hij is er nog. En we hebben hem nodig, dus ik ben blij dat hij er nog is.”

De directeur spelersbeleid vindt wel dat spelers meer naar zichzelf moeten kijken. „Social media staat er de hele dag vol mee, hoe goed ze wel niet zijn. Dat is weleens vervelend. Ze moeten met hun beide benen op de grond blijven en laten zien hoe goed ze zijn.”