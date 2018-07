Greipel beticht Démare van valsspelen

„Misschien moet iemand Groupama-FDJ en Arnaud Démare vertellen dat er GPS-tracking is in de Tour”, schreef de Duitser na de zeventiende etappe van woensdag op Twitter. „Chapeau om maar 9 minuten te verliezen op een klim van 17 kilometer op Nairo Quintana.”

Greipel voegde bij zijn tweet een afbeelding waarop te zien is dat Démare op 16,9 kilometer van de meet, aan de voet van de col du Portet, een achterstand heeft van 20.32 op de kop van de koers. De Fransman, van wie klimmen niet bepaald de specialiteit is, finishte uiteindelijk toch nog binnen de tijdslimiet, op 29.16 van winnaar Quintana. Inmiddels heeft de Duitser de tweet verwijderd.

Greipel, die de Tour vroegtijdig moest verlaten, laat hierdoor weten dat niet alles even eerlijk verlopen zou zijn tijdens de klim. De Duitser voegt aan zijn tweet #notthefirsttime toe. Dit is een verwijzing naar Milaan-Sanremo van 2016. Démare won toen, maar zou met behulp van een ploegwagen na een val teruggekeerd zijn in het peloton. De Fransman ontkent steevast en de jury gaf er indertijd geen gevolg aan.

Na zijn opgave al insinueerde Greipel dat er jongens aan de auto’s hingen. „Er zijn allerlei manieren om tijdig binnen te komen maar ik ben een eerlijke renner. Als het niet op eigen kracht kan, dan hoeft het niet voor mij.” Hij noemde geen namen maar iedereen wist toen al (etappe Alpe d’Huez) dat het om Démare ging.

De reactie van Démare liet niet op zich wachten. „Fijn om te weten dat jij me niet zoveel respecteert als ik jou”, was de Franse sprinter hard. „Ik dacht dat je slimmer was. Er zijn juryleden overal. Ik stuur je mijn documenten door. Aangezien jij de expert bent, ben ik benieuwd wat je daar van zal denken.”